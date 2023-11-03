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Beyoğlu'nda Maske Takarak Dolar Saçan Gruba Karar Açıklandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda Maske Takarak Dolar Saçan Gruba Karar Açıklandı

Son Güncelleme: 03.11.2023 17:27

Beyoğlu'nda yüzlerine maske takan bir grup, kalabalık içinde etrafa dolar saçıp bu anları sosyal medyada paylaşmıştı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 14 sanığın yargılanmasının ardından karar açıklandı. Mahkeme, sanık Serhat Günay'ı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken, diğer 13 sanığın ise beraatine karar verdi.

Beyoğlu'nda, yüzlerine maske takan bir grubun kalabalık içinde etrafa dolar saçıp bu anları sosyal medyada paylaşmalarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı aralarında Pedram Behdar Vandan, Azra Vandan, Taha Akın, Zehra Ökdemir, Kadir Cihan Demir ve Mehmet Tekin'in de bulunduğu bir grubun İstiklal Caddesi'nde 1 dolarlık banknot saçtığı ve paraların vatandaşlar tarafından toplandığına ilişkin görüntülerin videoya alındığını belirtti.

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının "halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu ifade edilen mütalaada, sanık Serhat Günay'nın, eylemi kendisinin planladığı, diğer sanıkları bir araya getirdiği ve olay anına ilişkin videoyu uygulamadan paylaştığına dair beyanları olması nedeniyle bu suçun azmettiricisi olduğu aktarıldı.

Mütalaada, sanıkların ekonomik durumu iyi olmayan insanları aşağılama kastıyla hareket ettikleri değerlendirmesi yapılarak, 8 sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenirken 6 sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaanın ardından savunma yapan sanık Serhat Günay'ın avukatı Dilan Sinem Tatar, olayın Taksim meydanı gibi varlıklı insanlar ve turistlerin yoğunlukta olduğu bir alanda gerçekleştiğini, müvekkilinin dikkat çekme kastıyla hareket ettiğini savundu. Müvekkilinin toplumu aşağılama niyeti olmadığını belirten Tatar, beraat talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Serhat Günay'ı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, 13 sanığın ise suçu işlenmediğini kanaatine vararak beraatlerine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Ağustos'ta Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde etrafa 1 dolarlık banknotların saçıldığı, vatandaşların da paraları topladığı anlara ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine polis ekiplerince çalışma yapıldığı aktarılıyor.

İddianamede, 14 sanığın "halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA

İstiklal Caddesi, Serhat Günay, Cumhuriyet, Beyoğlu, Suç, Sosyal Medya, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda Maske Takarak Dolar Saçan Gruba Karar Açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Maske Takarak Dolar Saçan Gruba Karar Açıklandı - Son Dakika
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