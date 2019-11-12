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Beyoğlu'nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi.
6 saat önce
Beyoğlu'nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Kahvehanenin sahibini vuran zanlı kaçarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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