Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi.
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. - Son Dakika

Beyoğlu'nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi.

6 saat önce

Beyoğlu'nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi.

Beyoğlu'nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi., System.String[]

Beyoğlu'nda maskeli bir şahıs kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Kahvehanenin sahibini vuran zanlı kaçarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
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