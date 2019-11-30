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Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nde çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:28 Kaynak: AA
Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Firuzağa Mahallesi Dalgıç Sokak'taki 4 katlı müzenin jeneratörün bulunduğu bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürdü.
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