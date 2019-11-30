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Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nde çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Firuzağa Mahallesi Dalgıç Sokak'taki 4 katlı müzenin jeneratörün bulunduğu bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürdü.

Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Masumiyet Müzesi, İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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