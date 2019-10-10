Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda metruk bina çöktü(1)
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda metruk bina çöktü(1)

Beyoğlu'nda metruk bina çöktü(1)

19 dakika önce

Ozan URAL /İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda metruk bir bina çöktü.

Beyoğlu'nda metruk bina çöktü(1), System.String[]

Ozan URAL/İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda metruk bir bina çöktü. Olay Bostan Mahallesi Taşkaval Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı metruk bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede binanın boş olduğu ve olayda ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.


Beyoğlu, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:17 Kaynak: DHA
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