Beyoğlu'nda metruk bina çöktü

Ozan URAL/İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda metruk bir bina çöktü. Olay Bostan Mahallesi Kaşkaval Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı metruk bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede binanın boş olduğu ve olayda ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.