Beyoğlu'nda metruk bina çöktü, yanındaki ev zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda metruk bina çöktü, yanındaki ev zarar gördü - Son Dakika

Beyoğlu'nda metruk bina çöktü, yanındaki ev zarar gördü

6 saat önce

Beyoğlu'nda çıkan yangında zarar gören metruk bina büyük bir gürültü ile çöktü.

Beyoğlu'nda metruk bina çöktü, yanındaki ev zarar gördü, System.String[]

Beyoğlu'nda çıkan yangında zarar gören metruk bina büyük bir gürültü ile çöktü. Metruk binadan düşen parçalar yanındaki eve zarar verdi.

Olay, saat 18.00'da Beyoğlu Yenişehir Mahallesi İstifçi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde çıkan yangında zarar gören ahşap metruk bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sesini duyan vatandaşlar hemen sokağa çıktı. Binadan parçaların yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sokağı emniyet şeridiyle kapattı. Tedbir amacıyla sokağa giden doğalgaz hattı kesildi. Çökme esnasında yanda bulunan bir ev hasar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Yenişehir, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:20 Kaynak: İHA
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