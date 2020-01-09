Beyoğlu'nda metruk bina yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda metruk bina yıkıldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda metruk bina yıkıldı

6 saat önce

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina yıkıldı.

Beyoğlu'nda metruk bina yıkıldı, System.String[]

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi'nde tadilat halindeki 5 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Araştırmada binanın yıkılması sırasında arka tarafta bulunan Orhan Adli Apaydın Sokağı'ndaki 6 katlı boş binadan yola parçaların düştüğü belirlendi.

Bunun üzerine bu sokağı da trafiğe kapatan ekipler, söz konusu binada da incelemelerini sürdürüyor.

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü
Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu 2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
17:42 Burdur'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
17:42 AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
17:42 Çankırı'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
17:41 Mersin eski eşinin tüfekle vurup sakat bıraktığı kadın: emine bulut gibi ölmek istemiyorum - Son Dakika
17:37 İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan İHA'ya ziyaret - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 17:47:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda metruk bina yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]