Beyoğlu'nda metruk bina yıkıldı (3) - Son Dakika

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi'nde tadilat halindeki 5 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Araştırmada binanın yıkılması sırasında arka tarafta bulunan Orhan Adli Apaydın Sokağı'ndaki 6 katlı boş binadan yola parçaların düştüğü belirlendi.

Bunun üzerine bu sokağı da trafiğe kapatan ekipler, söz konusu binada da incelemelerini sürdürüyor.