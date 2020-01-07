BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA ÇÖKME (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA ÇÖKME (1) - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA ÇÖKME (1)

6 saat önce

Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binanın üst katının ön cephesi yola çöktü.

BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA ÇÖKME (1), System.String[]

Beyoğlu'nda 2  katlı metruk binanın üst katının ön cephesi yola çöktü. Olayda yaralanan kimse olmazken, yol trafiğe kapandı.

Olay Firuzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta bulunan 2 katlı metruk binanın üst katının ön cephesi büyük bir gürültüyle çöktü. Şans eseri bu sırada yoldan geçen yaya ve araçların olmaması olası bir faciayı engellemiş oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yolu güvenlik çemberine alırken, yoldaki moloz yığınını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

- İtfaiye ve polis ekipleri

-Molozlar

-Vatandaşlardan detaylar

-Güvenlik şeridi


- İstanbul
Beyoğlu, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:33 Kaynak: DHA
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