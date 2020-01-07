Beyoğlu'nda metruk binada çökme (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda metruk binada çökme (1) - Son Dakika

Beyoğlu'nda metruk binada çökme (1)

7 saat önce

BEYOĞLU'nda 2 katlı metruk binanın üst katının ön cephesi yola çöktü.

Beyoğlu'nda metruk binada çökme (1), System.String[]

BEYOĞLU'nda 2  katlı metruk binanın üst katının ön cephesi yola çöktü. Olayda yaralanan kimse olmazken, yol trafiğe kapandı.

Olay Firuzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta bulunan 2 katlı metruk binanın üst katının ön cephesi büyük bir gürültüyle çöktü. Şans eseri bu sırada yoldan geçen yaya ve araçların olmaması olası bir faciayı engellemiş oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yolu güvenlik çemberine alırken, yoldaki moloz yığınını kaldırma çalışmaları devam ediyor.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polisten tek ayakkabıyla kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı
Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Son Dakika Haberleri
19:38 Trump, Suudi Savunma Bakan Yardımcısı ile İran'ı görüştü - Son Dakika
19:36 Kalın: "(ABD-İran gerginliği) Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek" - Son Dakika
19:34 AB'den "Libya'da diplomatik çözüm" çağrısı - Son Dakika
19:34 Myanmar'da mayın patlaması: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
19:33 Yüzüncü Yıl Üniversitesinde sanal herbaryum açıldı - Son Dakika
19:05 İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Son Dakika
18:37 İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 19:40:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda metruk binada çökme (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]