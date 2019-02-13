Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Metruk Binada Çökme

Beyoğlu'nda Metruk Binada Çökme

6 saat önce

Beyoğlu'nda 5 katlı boş metruk binanın içinde çökme meydana geldi.

Beyoğlu'nda Metruk Binada Çökme, System.String[]
Beyoğlu'nda 5 katlı boş metruk binanın içinde çökme meydana geldi.

Hüseyinağa Mahallesi Küçük Bayram Sokak'taki 5 katlı boş metruk binanın içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın çevresine şerit çekerek sokakta önlem aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:23 Kaynak: AA

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel
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