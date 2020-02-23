Beyoğlu'nda metruk binada çökme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda metruk binada çökme - Son Dakika

Beyoğlu'nda metruk binada çökme

6 saat önce

Beyoğlu'nda metruk olduğu öğrenilen binanın iç kısmında kısmi çökme meydana geldi.

Beyoğlu'nda metruk olduğu öğrenilen binanın iç kısmında kısmi çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binanın çökme riskine karşın sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Çukur Mahallesi Peşkirci Sokakta bulunan 2 katlı metruk binada sabaha karşı kısmi çökme meydana geldi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın içerisinde arama yaptı. Aramalar sonucu binada kimsenin olmadığı anlaşıldı. Binanın tamamen yıkılma tehlikesine karşı sokağın bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. AFAD ekipleri de olay yerine gelerek binada inceleme yaptı.

Beyoğlu'nda metruk binada çökme

Beyoğlu, İtfaiye, Çukur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:56 Kaynak: DHA
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