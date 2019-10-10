Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi(geniş haber)
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi(geniş haber)

Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi(geniş haber)

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHABeyoğlu'nda daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan ve kısa süre önce boşaltılan tek katlı binada çökme meydana geldi.

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Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beyoğlu'nda daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan ve kısa süre önce boşaltılan tek katlı binada çökme meydana geldi. Bina kullanılamaz hale gelirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Olay Bostan Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan tek katlı binada iddiaya göre, bir anda büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ENKAZIN ALTINDA KİMSE OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çökme yaşanan binanın enkazının altında kimsenin olup olmadığını araştırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, görgü tanıklarının da bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmada enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI İLERLEYEN SAATLERDE BAŞLAYACAK

Ekipler, yıkılan binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, enkaz kaldırma işleminin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Yıkılan bina

-Yolda düşen molozlar

- Polis ekiplerinin çalışması

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Güvenlik şeridinin çekilmesi

-Enkazda arama yapan itfaiye ekipleri

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:06 Kaynak: DHA
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