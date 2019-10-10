Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi

Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi

1 saat önce

BEYOĞLU'nda daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan ve kısa süre önce boşaltılan tek katlı binada çökme meydana geldi.

Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi, System.String[]
BEYOĞLU'nda daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan ve kısa süre önce boşaltılan tek katlı binada çökme meydana geldi. Bina kullanılamaz hale gelirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Olay Bostan Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde saat 04: 30 sıralarında meydana geldi. Daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan tek katlı binada iddiaya göre, bir anda büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ENKAZIN ALTINDA KİMSE OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çökme yaşanan binanın enkazının altında kimsenin olup olmadığını araştırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, görgü tanıklarının da bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmada enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI İLERLEYEN SAATLERDE BAŞLAYACAK

Ekipler, yıkılan binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, enkaz kaldırma işleminin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenildi.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump yorumu: Baskılar yüzünden tweet atıyor Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı Milli Savunma Bakanlığı harekatın bilançosunu açıkladı: 181 hedefi ateş altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 07:09:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]