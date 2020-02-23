Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi - Son Dakika

Beyoğlu'nda metruk bir binanın iç kısmında çökme meydana geldi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir can kaybının olmadığı tespit edildi.



Olay, sabah saatlerinde Beyoğlu Çukur Mahallesi, Peşkirci Sokak'ta bulunan binanın iç kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri binanın içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu binada kimsenin olmadığı anlaşıldı. İncelemeler sonrası sokak trafiğe açıldı.



Olayı anlatan mahalle sakini Ramazan Keleş, "Boş binada gece saatlerinde çökme meydana geldi. İçeride kimse yok, eski bir bina. Ekipler inceleme yaptı. herhangi bir can kaybı yok" dedi. - İSTANBUL