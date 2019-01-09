Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın

Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın

36 dakika önce

- Olay yerinden görüntüler Görgü tanığı vatandaş ile röportaj İSTANBUL - Beyoğlu'nda tek katlı metruk binada çıkan, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

- Olay yerinden görüntüler
Görgü tanığı vatandaş ile röportaj İSTANBUL - Beyoğlu'nda tek katlı metruk binada çıkan, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:39 Kaynak: AA

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel
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