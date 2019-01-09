Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın
36 dakika önce
- Olay yerinden görüntüler Görgü tanığı vatandaş ile röportaj İSTANBUL - Beyoğlu'nda tek katlı metruk binada çıkan, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
- Olay yerinden görüntüler
Görgü tanığı vatandaş ile röportaj İSTANBUL - Beyoğlu'nda tek katlı metruk binada çıkan, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:39 Kaynak: AA
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