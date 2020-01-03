BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA YANGIN - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA YANGIN

6 saat önce

Beyoğlu'nda, 4 katlı metruk binanın giriş katındaki çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı.

BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA YANGIN, System.String[]

Beyoğlu'nda, 4 katlı metruk binanın giriş katındaki çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Binanın girişinin kapalı olması yüzünden itfaiye ekipleri yangına arka taraftaki pencereden müdahale etti.

Taksim Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırın Sokağı'nda 20.30 sıralarında, 4 katlı metruk binanın giriş katındaki çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, binanın girişinin kapalı olması nedeniyle yangına arka taraftan müdahale etmek zorunda kaldı. İtfaiye ekibi, binanın arkasındaki pencereden müdahale ederek yangını söndürdü. Çevre sakinleri, yıllardır boş olan binanın girişinde kalan tinercilerin sık sık yangın çıkardığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Metruk binanın içerisinde yanan eşyalardan detay görüntü

-Sokak sakinlerinden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Metruk binadan detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmeye çalışması

-İtfaiyenin binanın çevresini dolaşması

-İtfaiye aracından detay görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-Sokak sakini ile röportaj


- İstanbul
İtfaiye, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:25 Kaynak: DHA
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