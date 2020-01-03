Beyoğlu'nda metruk binada yangın - Son Dakika

BEYOĞLU'nda, 4 katlı metruk binanın giriş katındaki çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Binanın girişinin kapalı olması yüzünden itfaiye ekipleri yangına arka taraftaki pencereden müdahale etti.

Taksim Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırın Sokağı'nda 20.30 sıralarında, 4 katlı metruk binanın giriş katındaki çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, binanın girişinin kapalı olması nedeniyle yangına arka taraftan müdahale etmek zorunda kaldı. İtfaiye ekibi, binanın arkasındaki pencereden müdahale ederek yangını söndürdü. Çevre sakinleri, yıllardır boş olan binanın girişinde kalan tinercilerin sık sık yangın çıkardığını söyledi.

- İstanbul