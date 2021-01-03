Son dakika! Beyoğlu'nda metruk eve uyuşturucu operasyonu...Ele geçirilenlerle "Ohh, ohh" yazdılar - Son Dakika

Son dakika! Beyoğlu'nda metruk eve uyuşturucu operasyonu...Ele geçirilenlerle "Ohh, ohh" yazdılar

03.01.2021 16:00

Bir son dakika haberine göre Beyoğlu'nda metruk eve uyuşturucu operasyonu...Ele geçirilenlerle "Ohh, ohh" yazdılar 613 adet toplam ağırlığı 950 gram gelen bonzai ele geçirildi Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından metruk bir bina ve ona yakın bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 613 adet toplam...

Beyoğlu'nda metruk eve uyuşturucu operasyonu...Ele geçirilenlerle "Ohh, ohh" yazdılar

613 adet toplam ağırlığı 950 gram gelen bonzai ele geçirildi

İSTANBUL - Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından metruk bir bina ve ona yakın bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 613 adet toplam ağırlığı 950 gram gelen bonzai ele geçirildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda, dün sabah saatlerinde İnönü Mahallesi'nde bulunan metruk bir bina ve ona yakın bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, alınan arama kararına istinaden yapılan eş zamanlı operasyonda N.Ç. isimli kadın şahsı yakalanarak gözaltına aldı.

Operasyon yapılan adreslerde yapılan aramalardan 613 adet toplam ağırlığı 950 gram gelen bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Ç ise işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika! Beyoğlu'nda metruk eve uyuşturucu operasyonu...Ele geçirilenlerle Ohh, ohh yazdılar
Son dakika! Beyoğlu'nda metruk eve uyuşturucu operasyonu...Ele geçirilenlerle Ohh, ohh yazdılar
Son dakika! Beyoğlu'nda metruk eve uyuşturucu operasyonu...Ele geçirilenlerle Ohh, ohh yazdılar
Son dakika! Beyoğlu'nda metruk eve uyuşturucu operasyonu...Ele geçirilenlerle Ohh, ohh yazdılar

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Beyoğlu'nda metruk eve uyuşturucu operasyonu...Ele geçirilenlerle 'Ohh, ohh' yazdılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalya maçında sakatlanan Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü Koronalı cenazeleri yıkamak için ailelerden para istediği iddia edilen imam hakkında soruşturma başlatıldı Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Prof. Dr. Hüseyin Toros: 2021 yılı ocak ayında beklenen yağışı almamızla barajlardaki su seviyesi de hızla yükselecek Tanzimat'ın ilk yazarlarından Şinasi'nin kayıp mezarı 150 yıl sonra bulundu 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor
9 yaşındaki çocuk, parmaklarını yem makinesine kaptırdı 9 yaşındaki çocuk, parmaklarını yem makinesine kaptırdı         
15:53
Pınar Gültekin'in katil zanlısının akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor çıktı Pınar Gültekin'in katil zanlısının akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor çıktı         
15:25
Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti         
15:01
Prof. Dr. Bengi Başer: İngiltere'de 5 yaş ve altı çocukların hastaneye yatış sayıları artı, bu mutasyon can sıkacak gibi Prof. Dr. Bengi Başer: İngiltere'de 5 yaş ve altı çocukların hastaneye yatış sayıları artı, bu mutasyon can sıkacak gibi         
14:44
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
Tarlada 2,5 TL, markette 5 TL! Lahana fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor Tarlada 2,5 TL, markette 5 TL! Lahana fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor         
13:51
Harvard Üniversitesi profesöründen Harvard Üniversitesi profesöründen "dünya dışı yaşam" iddiası: Gezegenimizin yakınından geçtiler         
12:56
Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu         
12:15
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
"Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı         
09:03
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 16:10:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Beyoğlu'nda metruk eve uyuşturucu operasyonu...Ele geçirilenlerle "Ohh, ohh" yazdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei