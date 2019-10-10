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Beyoğlu'nda metruk yapıda çökme

4 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHABeyoğlu'nda daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan ve kısa süre önce boşaltılan yapıda çökme meydana geldiOlay Bostan Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde saat 04: 30 sıralarında meydana geldi.

Beyoğlu'nda metruk yapıda çökme, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan ve kısa süre önce boşaltılan yapıda çökme meydana geldi

Olay Bostan Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde saat 04: 30 sıralarında meydana geldi. Daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan tek katlı yapıda bir anda büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ENKAZIN ALTINDA KİMSE OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri,   enkazın altında kimsenin olup olmadığını araştırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, görgü tanıklarının da bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmada enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.

Enkaz kaldırma işleminin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Yıkılan yapı

-Yolda düşen molozlar

-Polis ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Güvenlik şeridinin çekilmesi

-Enkazda arama yapan itfaiye ekipleri

-Görgü tanığı röp.

-Genel ve detay görüntüler

10.10.2019 - 05.17 Haber Kodu : 191010013

10.10.2019 - 05.39 Haber Kodu : 191010014

10.10.2019 - 06.23 Haber Kodu : 191010016


İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:34 Kaynak: DHA
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