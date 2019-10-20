Beyoğlu'nda meydan kavgası kamerada
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Beyoğlu'nda sokak ortasında iki grup arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:15 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda sokak ortasında iki grup arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre Sıraselviler Caddesi'nde iki grup bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kameralara saniye saniye yansıyan kavgada bazı şahısların kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurduğu görüldü.
(İHA)
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