Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda meydan kavgası kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda meydan kavgası kamerada

Beyoğlu'nda meydan kavgası kamerada

1 saat önce

- Beyoğlu'nda meydan kavgası kameradaİSTANBUL - Beyoğlu'nda sokak ortasında iki grup arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.

- Beyoğlu'nda meydan kavgası kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu'nda sokak ortasında iki grup arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Sıraselviler Caddesi'nde iki grup bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kameralara saniye saniye yansıyan kavgada bazı şahısları kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurduğu görüldü.

Beyoğlu'nda meydan kavgası kamerada

Beyoğlu, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PYD/PKK yandaşları ile Alman taraftarlar birbirine girdi!
Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından kavga çıktı! 3 polis yaralandı Mehmetçik yurt içi ve dışında PKK'ya nefes aldırmıyor: Cesaretleri kalmadı! Geceyi arkadaşlarıyla geçiren genç, odada ölü bulundu: 5 kişi gözaltında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 14:39:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda meydan kavgası kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]