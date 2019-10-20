Beyoğlu'nda meydan kavgası kamerada
1 saat önce
- Beyoğlu'nda meydan kavgası kameradaİSTANBUL - Beyoğlu'nda sokak ortasında iki grup arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:58 Kaynak: İHA
- Beyoğlu'nda meydan kavgası kamerada
İSTANBUL - Beyoğlu'nda sokak ortasında iki grup arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre Sıraselviler Caddesi'nde iki grup bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kameralara saniye saniye yansıyan kavgada bazı şahısları kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurduğu görüldü.
PYD/PKK yandaşları ile Alman taraftarlar birbirine girdi! Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından kavga çıktı! 3 polis yaralandı Mehmetçik yurt içi ve dışında PKK'ya nefes aldırmıyor: Cesaretleri kalmadı! Geceyi arkadaşlarıyla geçiren genç, odada ölü bulundu: 5 kişi gözaltında