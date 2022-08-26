Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D.A. yönetimindeki 34 FJL 719 plakalı minibüs, Piyalepaşa Bulvarı'nda, 34 AL 9484 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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