Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

26.08.2022 08:02
Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.A. yönetimindeki 34 FJL 719 plakalı minibüs, Piyalepaşa Bulvarı'nda, 34 AL 9484 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Yabancı turistleri taşıyan tur minibüsü Beyoğlu'nda İETT otobüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı Yabancı turistleri taşıyan tur minibüsü Beyoğlu'nda İETT otobüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı Yabancı turistleri taşıyan tur minibüsü Beyoğlu'nda İETT otobüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı Yabancı turistleri taşıyan tur minibüsü Beyoğlu'nda İETT otobüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Beyoğlu, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
07:47 Uygunsuz görüntüleri ifşa olmuştu! Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven görevden alındı
03:58 İzmir'de korkunç olay! 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakladı
00:30 Avrupa Ligi'nde torbalar netleşti! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un olası rakipleri
00:22 Motorine tekrar zam geldi! Fiyat 27 lirayı geçti
00:21 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al Fahya ile sözleşme imzaladı
00:16 Kılıçdaroğlu'nun Gülşen'in serbest bırakılması için hakim ve savcılara yaptığı çağrıya Bakan Bozdağ'dan tepki: Kınıyorum
00:13 Yazar Bengisu Karaca "Ben de bir İmam Hatipliyim" diyerek Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi: Neden tutuklandı? Amaç ne?
23:59 Trafik kazası geçirip ölümden dönen İbrahim Tatlıses, sahneye çıktı!
23:50 Son seçim anketine damga vuran sonuçlar! Adaylar arasındaki fark açıldı
23:39 Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 08:02:28. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement