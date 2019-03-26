Beyoğlu'nda Millet Kıraathaneleri Açılacak

Gençler tarafından oldukça ilgi gören Millet Kıraathaneleri Beyoğlu'nda da açılacak.

Gençler tarafından oldukça ilgi gören Millet Kıraathaneleri Beyoğlu'nda da açılacak.



AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nun kültür, sanat ve turizm için çok önemli olduğunu, Beyoğlu'nu daha da güzelleştirmek için Millet Kıraathaneleri açacaklarını söyledi.



Başkan adayı Yıldız, şöyle konuştu:



"Piyaleşapa Camisi'nin hemen yanındaki baruthane diye bilinen tarihi bir mekan orası, orasını Millet Kıraathanesi yapacağız. Gençler burada ders çalışabilecek, kitap okuyabilecek, muhabbet edebilecekler. Millet Kıraathanelerini mahallelere kadar yayacağız. Tüm Beyoğlu'nda hayata geçirilecek olan millet kıraathaneleri 24 saat açık olacak, ayrıca sıcak ve soğuk meşrubat ikramları bulunulacak." - İSTANBUL

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