Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Millet Kıraathaneleri Açılacak

Beyoğlu'nda Millet Kıraathaneleri Açılacak

1 saat önce

Beyoğlu'nda millet kıraathaneleri açılacakİSTANBUL - Gençler tarafından oldukça ilgi gören millet kıraathaneleri Beyoğlu'nda da açılacak.

Beyoğlu'nda millet kıraathaneleri açılacak

İSTANBUL - Gençler tarafından oldukça ilgi gören millet kıraathaneleri Beyoğlu'nda da açılacak.
AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nun kültür, sanat ve turizm için çok önemli olduğunu, Beyoğlu'nu daha da güzelleştirmek için millet kıraathaneleri açacaklarını söyledi.
Başkan Adayı Yıldız şöyle konuştu: "Piyaleşapa Camisi'nin hemen yanındaki baruthane diye bilinen tarihi bir mekan orası, orasını millet kıraathanesi yapacağız. Gençler burada ders çalışabilecek, kitap okuyabilecek, muhabbet edebilecekler. Millet kıraathanelerini mahallelere kadar yayacağız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:17 Kaynak: İHA

Haydar Ali Yıldız, belediye başkan adayı, AK Parti, Beyoğlu, Politika
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