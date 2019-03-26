Beyoğlu'nda Millet Kıraathaneleri Açılacak
1 saat önce
Beyoğlu'nda millet kıraathaneleri açılacakİSTANBUL - Gençler tarafından oldukça ilgi gören millet kıraathaneleri Beyoğlu'nda da açılacak.
Beyoğlu
'nda millet kıraathaneleri açılacak
İSTANBUL - Gençler tarafından oldukça ilgi gören millet kıraathaneleri Beyoğlu'nda da açılacak. AK Parti
Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız
, Beyoğlu'nun kültür, sanat ve turizm için çok önemli olduğunu, Beyoğlu'nu daha da güzelleştirmek için millet kıraathaneleri açacaklarını söyledi.
Başkan Adayı Yıldız şöyle konuştu: "Piyaleşapa Camisi'nin hemen yanındaki baruthane diye bilinen tarihi bir mekan orası, orasını millet kıraathanesi yapacağız. Gençler burada ders çalışabilecek, kitap okuyabilecek, muhabbet edebilecekler. Millet kıraathanelerini mahallelere kadar yayacağız.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:17 Kaynak: İHA
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