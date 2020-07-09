Beyoğlu'nda motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika

BEYOĞLU'nda kavşaktan dönen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bir benzin istasyonuna girmek için kavşaktan dönüş yapan otomobile Çağlayan yönünde ilerleyen motosiklet çarptı. Çapmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi savrularak yere düştü. Motosikletin arkasındaki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken motosiklet sürücüsü daha ciddi şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Yaralı motosiklet sürücüsü daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.