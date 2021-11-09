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Beyoğlu'nda motosiklet üstünde çelenkli yolculuk kamerada - Son Dakika

Beyoğlu'nda motosiklet üstünde çelenkli yolculuk kamerada

09.11.2021 22:48

Beyoğlu'nda motosiklet üstünde çelenkli yolculuk kamerada Motosikletle çelenk taşıyan iki kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı Beyoğlu'nda motosikletle çelenk taşıyan iki şahsın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda motosiklet üstünde çelenkli yolculuk kamerada

Motosikletle çelenk taşıyan iki kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda motosikletle çelenk taşıyan iki şahsın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kasımpaşa Bahariye Caddesi üzerinden Dolapdere istikametinde motosikletle çelenk taşıyan iki kişiyi görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Motosikletli iki kişinin çelenkle yaptıkları tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde sürücünün arkasında oturan kişinin çelengi güçlükle taşıdığı görülüyor.

Beyoğlu'nda motosiklet üstünde çelenkli yolculuk kamerada
Beyoğlu'nda motosiklet üstünde çelenkli yolculuk kamerada
Beyoğlu'nda motosiklet üstünde çelenkli yolculuk kamerada
Beyoğlu'nda motosiklet üstünde çelenkli yolculuk kamerada

Motosiklet, Beyoğlu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Beyoğlu'nda motosiklet üstünde çelenkli yolculuk kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda motosiklet üstünde çelenkli yolculuk kamerada - Son Dakika
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