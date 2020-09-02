Beyoğlu'nda motosikletle minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Beyoğlu'nda motosikletle minibüs çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda caddede ilerleyen motosiklet ve minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yol kenarında kağıt toplayan bir adama çarparak yaraladı.

Kaza, Beyoğlu Tersane Caddesi'nde saat 16.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde ilerleyen 34 YB 0376 plakalı minibüs ile 34 TN 0589 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan motosiklet yol kenarında kağıt toplayan Oruç S.'ye çarptı.

Kaza sonrası vatandaşlar hemen müdahale ederken olay yerine polis ve ambulans çağrıldı. Kaza sonucu hafif yaralanan adama olay yerinde ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edildi. Şanssız adam Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.