Beyoğlu'nda müezzine tekme ve yumruklu darp - Son Dakika
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Beyoğlu'nda müezzine tekme ve yumruklu darp

06.04.2023 16:36
Beyoğlu'nda müezzine tekme ve yumruklu darp

Beyoğlu'nda bir caminin müezzini teravih namazı sonrasında bir grup tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi.

Beyoğlu'nda bir caminin müezzini teravih namazı sonrasında bir grup tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Olayın ardından din görevlisi bir grup, camiinin avlusunda saldırıyla ilgili açıklama yaptığı sırada da bir grup tarafından müdahale edildi.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'ndeki Akşemsettin Caminin arka sokağında meydana gelen olayda, caminin müezzini 52 yaşındaki Hanefi Çil, teravih namazı çıkışında bir grup tarafından darp edildi. Yüzü kanlar içerisinde kalan ve boynu sıkılan Çil yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çil'i hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Müezzin Çil'in şikayetçi olması üzerine polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"Binlerce din gönüllüsü artık onların karşısındadır"

Olayla ilgili çalışmalar sürerken caminin avlusunda toplanan din görevlileri saldırıyla ilgili basın açıklaması yapmak istedi. Yapılan açıklamada, "Bizler böylesine büyük meşakkatleri dert edinen sevinçleri ve hüzünleri ortak olan her zorda ve darda değerli milletimize rehberlik etme şerefine nail olmuş peygamberimizin peygamberimiz şerefli mekana sahip olma gayretinde din gönüllüleriyiz. Bugün mübarek Ramazan'ın hürmetini çiğneyen kutsiyetini gölge düşüren değil bir din görevlisine hiçbir canlıyı reva görünmeyecek bir vicdansızlığa sahne olan şu sokaklarda değerli Hanife Çil hocamıza yapılan çirkin ve ahlaksız saldırıyı telin etmek bunu gerçekleştiren zalimlere ve zavallılara hocamızın asla yalnız olmadığını bildirmek için buradayız" denildi.

Açıklamanın devamında, "Kardeşimize yapılan bu haince ve ahlaksızca saldırıyı organize edenler bilmeliler ki binlerce din gönüllüsü artık onların karşısındadır ve bunun bedelini ödetmek için bu yaşananların hem dünyada hem ahirette ilelebet takipçisi olacağız. Değerli kardeşlerim bütün sendikalar ve din görevlileri derneği olarak hepimiz kardeşimizin yanındayız. Yetkililerimizden arzumuz bugün İslamın ve Kur'an'ın izzetini ayaklar altına almak isteyen ben yobazların saldırıları karşısında ve hadsizliklerin odağı haline gelmiş olan diyanetimizin ve onun değerli çalışanlarının böyle bir olayla an olmasının önüne geçilmesi ve bir daha bu konu bulmaması için gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz" denildi.

Öte yandan, basın açıklaması yapıldığı esnada bir grup, din görevlilerinin açıklamasına müdahale etti. Bunun üzerine görevliler ile grup arasında arbede çıktı. İtişmelerin ve sözlü saldırının olduğu olay büyümeden sonlandı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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