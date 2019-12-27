Beyoğlu'nda narkotik operasyonu 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda narkotik operasyonu 9 gözaltı - Son Dakika

Beyoğlu'nda narkotik operasyonu 9 gözaltı

6 saat önce

İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda, otomatik silah, sahte Amerikan doları ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beyoğlu'nda narkotik operasyonu 9 gözaltı, System.String[]

İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda, otomatik silah, sahte Amerikan doları ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda 9 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Firuzağa Mahallesindeki bir evi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından 18 Aralık tarihinde akşam saatlerinde eve girip çıkan Recep T. adlı şüpheliyi gözaltına alarak sorguladı. Recep T.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçilirdi. Bu kez Recep T.'nin girip çıktığı adrese baskın düzenleyen polis, Yasin Ç., Betül A., Serkan A. ve Duran K. adlı 4 zanlıyı gözaltına aldı. Söz konusu evde yapılan aramalarda ise, 30 gram metamfetamin maddesi, 22 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde kullanma düzeneği, 2 şırınga, 8 cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği iddia edilen 5 bin 300 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgudaki ifadelerinden yola çıkan polis, Fatih'te üçüncü bir operasyona daha imza attı. Gözaltındaki şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi Fatih'e bağlı, Aksaray'da bulunan İnkılap Caddesindeki 2 ayrı iş yerinden temin ettikleri bilgisi alındı. Bu itiraflar üzerine söz konusu iş yerlerine operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, Emre Ş., Furkan Ş., Mehmet Ş. ve Faysal Ö. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Baskına uğrayan adreslerde yapılan aramalarda 1 seyyar dipçikli otomatik silah, ruhsatsız 2 tabanca, 85 mermi ve 100'lük banknot halinde 25 tane sahte 100 Dolar ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yasin Ç. ve Betül B. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Serkan A., Duran K., Furkan Ş., Emre Ş. ve Faysal Ö. çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla, Mehmet Ş. ve Recep T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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