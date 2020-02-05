Beyoğlu'nda Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 10 yıl önce apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin... - Son Dakika

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Beyoğlu'nda Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 10 yıl önce apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin...
6 saat önce
Beyoğlu'nda Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 10 yıl önce apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada sanık Can Paksoy ve Mahmut Emre Paksoy beraat etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 10 yıl önce apartman boşluğuna düşerek ölmesine ilişkin davada sanık Can Paksoy ve Mahmut Emre Paksoy beraat etti. - İSTANBUL
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