Beyoğlu'nda nefes kesen dilenci operasyonu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda nefes kesen dilenci operasyonu

17.06.2022 09:26
Beyoğlu'nda nefes kesen dilenci operasyonu

Beyoğlu'nda polis ve zabıta ekiplerinin dilencilere düzenlediği ve hareketli anların yaşandığı operasyonda 4 dilenci ve bir seyyar satıcı yakalandı.

Beyoğlu'nda polis ve zabıta ekiplerinin dilencilere düzenlediği ve hareketli anların yaşandığı operasyonda 4 dilenci ve bir seyyar satıcı yakalandı. Dilencilerin ekiplere zor anlar yaşattığı o anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Huzur Ekibi, Karaköy'de dilencilere yönelik bir operasyon düzenledi. Dilenci kadınlardan biri ekiplere oldukça zor anlar yaşattı. Gözaltına alınmamak için direnen kadın, zabıta ve polislere bağırarak ve fiziksel temasta bulunarak zorluk çıkardı. O anları kayda alan basın mensuplarına da saldırgan tavırlar sergileyen dilenci, uzun süren çabaların ardından araca bindirilerek karakola götürüldü. Yapılan operasyon sonucu 4 dilenci kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Duygu sömürüsü ile para koparıyorlar

Çöp konteynerlerinin yanında kucağında bebeği ile oturan bir dilenci kadının ise duygu sömürüsü pes dedirtti. Çöpten topladığı ekmekleri bir poşete dolduran dilenci bunları yiyormuş gibi görünerek duygu sömürüsü yapıp insanlardan para dilendi. Oynadığı tiyatroya bebeğini de alet eden dilenci, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Denetim esnasında bir seyyar satıcının ise aracına ve mallarına el konuldu. Edinilen bilgiye göre, satıcı daha önce defalarca uyarılmasına rağmen Necati Bey Caddesi üzerinde satış yapmaya devam etti. Kendisine yapılan uyarıları dikkate almayan seyyar satıcının aracına ve ürünlerine de el koyuldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda nefes kesen dilenci operasyonu - Son Dakika

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