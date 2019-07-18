Son Dakika Haberleri: BEYOĞLU'NDA NOSTALJİK TRAMVAYIN ELEKTRİK KABLOSU KOPTU; SEFERLER DURDU (1)
Son Dakika Güncel Haber

BEYOĞLU'NDA NOSTALJİK TRAMVAYIN ELEKTRİK KABLOSU KOPTU; SEFERLER DURDU (1)

3 saat önce

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul DHA-Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kablolar koptu.

BEYOĞLU'NDA NOSTALJİK TRAMVAYIN ELEKTRİK KABLOSU KOPTU; SEFERLER DURDU (1), System.String[]

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ İstanbul DHA
- Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kablolar koptu. Bu nedenle nostaljik tramvay seferleri durdu. İtfaiye ekipleri, düşme ihtimaline karşı panoları yerinden kaldırmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları


İstiklal Caddesi, Beyoğlu, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı! İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması geldi Huawei'den Android açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:59:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BEYOĞLU'NDA NOSTALJİK TRAMVAYIN ELEKTRİK KABLOSU KOPTU; SEFERLER DURDU (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]