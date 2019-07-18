Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın elektrik kablosu koptu; seferler durdu (1)
2 saat önce
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kablolar koptu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:03 Kaynak: DHA
BEYOĞLU İstiklal Caddesi
'nde nostaljik tramvayın katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kablolar koptu. Bu nedenle nostaljik tramvay seferleri durdu. İtfaiye
ekipleri, düşme ihtimaline karşı panoları yerinden kaldırmak için çalışma başlattı.
- İstanbul
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