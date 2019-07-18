BEYOĞLU'NDA NOSTALJİK TRAMVAYIN ELEKTRİK KABLOSU KOPTU; SEFERLER DURDU
2 saat önce
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür ERENİstanbul DHA-Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kablolar koptu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:05 Kaynak: DHA
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür ERENİstanbul DHA
- Beyoğlu İstiklal Caddesi
'nde nostaljik tramvayın katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kablolar koptu. Bu nedenle nostaljik tramvay seferleri durdu. İtfaiye
ekipleri, düşme ihtimaline karşı panoları yerinden kaldırmak için çalışma başlattı.
İstanbul'un göbeğinde magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı! İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması geldi Huawei'den Android açıklaması