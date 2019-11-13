Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James...
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James... - Son Dakika

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James...

6 saat önce

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber, Gayrattepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veriyor.

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James..., System.String[]

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber, Gayrattepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veriyor. - İSTANBUL

Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:09 Kaynak: İHA
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