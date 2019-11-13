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Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James...
6 saat önce
Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber, Gayrattepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:09 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber, Gayrattepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veriyor. - İSTANBUL
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