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Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James...
7 saat önce
Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İngiltere'ye götürülmek üzere Adli Tıp Kurumundan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İngiltere'ye götürülmek üzere Adli Tıp Kurumundan alındı. - İSTANBUL
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