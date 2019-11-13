Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James...
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James... - Son Dakika

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James...

7 saat önce

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İngiltere'ye götürülmek üzere Adli Tıp Kurumundan alındı.

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James..., System.String[]

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İngiltere'ye götürülmek üzere Adli Tıp Kurumundan alındı. - İSTANBUL

İngiltere, Adli Tıp, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
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