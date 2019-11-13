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Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James...
7 saat önce
Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İngiltere'ye götürülmek üzere Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İngiltere'ye götürülmek üzere Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
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