Hırsızın "Abi ne olur bırak gideyim" ısrarı da boşa çıktı. Hırsız, ihbar üzerine kısa süre gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evine giren hırsızı camdan sarkıttı: Abi ne olur bırak - Son Dakika

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