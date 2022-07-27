Evine giren hırsızı camdan sarkıttı: Abi ne olur bırak - Son Dakika
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Evine giren hırsızı camdan sarkıttı: Abi ne olur bırak

27.07.2022 14:17

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde öğlen saatlerinde girdiği bir dairede, ev sahibine yakalanan hırsız pişman oldu. Ev sahibi, arbedenin ardından pencereden kaçmaya çalışan hırsızı ensesinden yakaladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca pencerede asılı kalan hırsız, "Abi ne olur bırak gideyim" diye yalvarsa da ev sahibi bırakmadı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda başına gelebilecekleri hesaba katmayan ve gündüz vakti 2. kattaki bir eve giren hırsız, gürültü yapınca uykusundan uyanan ev sahibi Yasin E.'ye yakalandı. Elinde bıçak bulunan hırsızla ev sahibi arasında boğuşma yaşandı.

Gündüz vakti evine girerken yakaladığı hırsızı camdan sarkıttı! 'Abi ne olur bırak' dedi ama kurtulamadı

PENCEREDEN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Sağlam kayaya çarpan hırsız pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Yasin E., o sırada ensesinden tuttuğu hırsızı yaklaşık 15 dakika boyunca bırakmadı.

Gündüz vakti evine girerken yakaladığı hırsızı camdan sarkıttı! 'Abi ne olur bırak' dedi ama kurtulamadı

EV SAHİBİNE "NE OLUR BIRAK" DEDİ AMA KURTULAMADI

Hırsızın "Abi ne olur bırak gideyim" ısrarı da boşa çıktı. Hırsız, ihbar üzerine kısa süre gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi polis merkezine götürüldü.

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Ev sahibi yakaladığı hırsızı camdan sarkıttı: O anlar kamerada Ev sahibi yakaladığı hırsızı camdan sarkıttı: O anlar kamerada BEYOĞLU'NDA PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZI ENSESİNDEN YAKALADI BEYOĞLU'NDA PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZI ENSESİNDEN YAKALADI
Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evine giren hırsızı camdan sarkıttı: Abi ne olur bırak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evine giren hırsızı camdan sarkıttı: Abi ne olur bırak - Son Dakika
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