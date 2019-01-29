Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Öğrenciler Tatilin Keyfini Çıkartıyor

Beyoğlu'nda Öğrenciler Tatilin Keyfini Çıkartıyor

1 saat önce

Beyoğlu'nda öğrenciler yarıyıl tatilinin keyfini çıkartıyor.

Beyoğlu'nda Öğrenciler Tatilin Keyfini Çıkartıyor, System.String[]
Beyoğlu'nda öğrenciler yarıyıl tatilinin keyfini çıkartıyor. Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerde kendilerine karne hediyesi olarak sunulan sinema gösterimlerine katılan öğrenciler, yine kendilerine hediye edilen kitaplarla dolu dolu bir tatil geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Beyoğlu Belediyesi bu yarıyıl tatilinde de ilçede eğitim gören öğrencilerin karne hediyesini unutmadı. Öğrencilerin sömestr tatilini iyi değerlendirmelerini sağlamak ve sosyal-kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerde ücretsiz animasyon sinema gösterimleri başlatıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sinema gösterimleri yarıyıl tatili boyunca devam edecek. Sinemanın yanı sıra ayrıca karneleriyle birlikte kütüphaneler gelen öğrencilere kitap hediye ediliyor.

Öğrenciler sinema ile tatilin tadını çıkartıyor

Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı Turabibaba, Okmeydanı ve Çıksalın Kütüphanelerinde devam eden animasyon sinema gösterimleri yarıyıl tatili boyunca devam edecek. 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik gerçekleştirilen ücretsiz sinema gösterimleri; Turabibaba Kütüphanesinde Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri, Okmeydanı ve Çıksalın Kütüphanelerinde ise Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.00'de yapılıyor. Öğrenciler, birbirinden renkli ve eğlenceli filmlerle unutamayacakları bir yarıyıl tatili geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Karne sizden kitap bizden

Beyoğlu Belediyesi'nin öğrencilere sunduğu karne hediyesi sinema gösterimler ile sınırlı değil. Karneleriyle birlikte Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı Kütüphanelere gelen öğrencilere kitap hediye ediliyor. Böylelikle çocuklar, kütüphanelerden verilen anlamlı hediye ile yarıyıl tatilinde okuyacakları kitaplara ücretsiz bir şekilde kavuşmuş oluyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel
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