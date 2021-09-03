Beyoğlu'nda okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçede bulunan tüm okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Öğrencilerimizin ve velilerimizin içi ferah olsun. Tüm okullarımızın içini, dışını ve bahçesini temizleyerek dezenfekte ettik" dedi.

Beyoğlu Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, ilçedeki bütün okulları eğitime hazır hale getirdi. Öğrencilerin daha iyi ve daha sağlıklı koşullarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında ekipler, okulların bahçeleri başta olmak üzere duvarları, yerleri ve sıraları özel ilaçla temizlendi.

Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Titizlikte gerçekleştirilen çalışmayla ilçede bulunan okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirildi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN VE VELİLERİMİZİN İÇİ FERAH OLSUN"

Çalışmalara yönelik bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Öğrencilerimizin ve velilerimizin içi ferah olsun. Beyoğlu Belediyesi olarak okullarımızda gerekli hazırlık çalışmalarını yaptık. Tüm okullarımızın içini, dışını ve bahçesini temizleyerek dezenfekte ettik. Çalışmalarımız eğitim dönemi boyunca da düzenli olarak devam edecek. Öğrencilerimiz sadece derslerine odaklansınlar. Biz her zaman onların yanındayız. Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.