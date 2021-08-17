Beyoğlu'nda okulların bahçelerinde kurulan havuzlarda 2 bin öğrenciye yüzme eğitimi - Son Dakika

Beyoğlu'nda okulların bahçelerinde kurulan Portatif Yaz Havuzları'nda yaklaşık 2 bin öğrenciye yüzme eğitimi veriliyor. Yoğun ilgi gören yaz havuzlarını ziyaret eden Başkan Yıldız, "Altı tane spor tesisimiz, semt konaklarımızda bulunan spor salonlarımız, okullarımızın spor salonları, basketbol sahalarımız ve parklarda gerçekleştirdiğimiz açık hava spor etkinliklerimiz ile sporun her alanında hizmet veriyoruz" dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından "Beyoğlu'nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla kurulan Portatif Yaz Havuzları, sıcaktan bunalan çocukların buluşma noktası oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Piripaşa İlk/Ortaokulu, Orbay İlk/Ortaokulu ve Haliç İlkokulu bahçelerinde büyük portatif havuzlar kuruldu. Uzman antrenörler tarafından yüzme eğitimi verilen havuzlara giren çocuklar sıcak havada serin suyun tadını çıkartıyor. Pandemi tedbirleri nedeniyle yarı kapasite hizmet veren havuzlardan 2 binden fazla öğrenci faydalanıyor. Yoğun ilgi gören yaz havuzlarını ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çocuklarla sohbet ederek sporun önemini anlattı.

Sporun her alanında hizmet veriyoruz

Sporun her alanında hizmet verdiklerini belirten Başkan Yıldız, "Beyoğlu'nun dört bir köşesinde spor alanında önemli çalışmalarımız var. Altı tane spor tesisimiz, semt konaklarımızda bulunan spor salonlarımız, okullarımızın spor salonları, basketbol sahalarımız ve parklarda gerçekleştirdiğimiz açık hava spor etkinliklerimiz ile sporun her alanında hizmet veriyoruz. Yüzmeden yelken okuluna, futboldan basketbola kadar onlarca branşımız var. İstiyoruz ki, özellikle gençlerimiz sporla meşgul olsunlar, Hem sağlıklı ve zinde olsunlar hem de kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Bu spor okullarının bir diğer önemli amacı ise geleceğin sporcularını yetiştirmek. Çünkü bu spor okullarına gelen gençlerimiz alanlarında uzman antrenörlerimiz eşliğinde ilgi duydukları spor dalında eğitim alma imkanına sahip. İyi bir alt yapı oluşturma imkanına sahip. Biz inanıyoruz ki, buradan yetişecek bazı gençlerimiz gelecekte başarıdan başarıya koşarak sadece bizleri değil tüm Türkiye'yi gururlandıracak" dedi.

Çocuklar sıcak havada serin suyun tadını çıkartıyor

7-11 yaş arasındaki çocuklar faydalanabildiği havuzlara kayıt yaptıran çocuklar sıcak havada serin suyun tadını çıkartıyor. Öğrencilerin yaz havuzları eğitimlerine katılabilmeleri için gerekli olan tahliller de Beyoğlu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yaptırılıyor. Haftanın altı günü hizmet veren yaz havuzları ile çocukların sağlıklı, zinde ve teknoloji bağımlılığına kapılmadan hareket dolu bir yaz geçirmelerinin sağlanması hedefleniyor. - İSTANBUL