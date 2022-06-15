Beyoğlu'nda öldürülen 16 yaşındaki Berkay'ın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda öldürülen 16 yaşındaki Berkay'ın katil zanlısı yakalandı

15.06.2022 17:10
Beyoğlu'nda öldürülen 16 yaşındaki Berkay'ın katil zanlısı yakalandı

BEYOĞLU'nda 2016 yılında çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği araçta 16 yaşındaki Berkay İşlev hayatını kaybetti.

BEYOĞLU'nda 2016 yılında çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği araçta 16 yaşındaki Berkay İşlev hayatını kaybetti. Firari zanlı Çağatay H. 6 yıl sonra Şişli'de yakalandı.

Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi'nde 29 Temmuz 2016 yılında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Taraflar birbirini kurşun yağmuruna tutarken kurşunların isabet ettiği araçtaki Berkay İşlev hayatını kaybetti. Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan davanın firari sanıklarından Çağatay H., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından dün akşam Şişli'de lüks bir rezidansa düzenlenen operasyonla yakalandı. "Kasten öldürme", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçundan da sabıka kaydı bulunan Çağatay H. gözaltına alınarak Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.Uzun süredir aranan Çağatay H.'nin, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, "Görevli Memura Mukavemet" suçundan 5 ay, "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından 10 ay, olmak üzere toplam 28 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildiği öğrenildi.


Beyoğlu'nda öldürülen 16 yaşındaki Berkay'ın katil zanlısı yakalandı
Beyoğlu'nda öldürülen 16 yaşındaki Berkay'ın katil zanlısı yakalandı
Beyoğlu'nda öldürülen 16 yaşındaki Berkay'ın katil zanlısı yakalandı
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İtalyan Şef Danilo Zanna Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız ile yemek yaptı İtalyan Şef Danilo Zanna Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız ile yemek yaptı
Kaynak: DHA

Beyoğlu, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda öldürülen 16 yaşındaki Berkay'ın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda öldürülen 16 yaşındaki Berkay'ın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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