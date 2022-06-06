Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları adliyeye sevk edildi

06.06.2022 12:27

Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları adliyeye sevk edildi Taksim'de tek başına yaşadığı evinde elleri ve ayakları arkadan bağlanmış halde ölü bulunan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'un katil zanlıları emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Taksim'de tek başına yaşadığı evinde elleri ve ayakları arkadan bağlanmış halde ölü bulunan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'un katil zanlıları emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırını sokakta meydana gelen olayda, tek başına yaşayan Aysel Bozkurt, evinde ölü bulunmuş, polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mehmet S., Eyüp K. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne, küçük yaştaki K.K. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Şüphelilerden Mehmet S. ve Eyüp K. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde, küçük yaştaki K.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları adliyeye sevk edildi

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Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt'u öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt'u öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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