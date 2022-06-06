Geçtiğimiz cumartesi günü Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırını sokakta meydana gelen olayda, tek başına yaşayan Aysel Bozkurt, evinde ölü bulunmuş, polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mehmet S., Eyüp K. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne, küçük yaştaki K.K. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Beyoğlu'nda öldürülen Aysel Bozkurt'un katil zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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