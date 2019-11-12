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BEYOĞLU'NDA ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYINA GELEN KARGODA DİKKAT ÇEKEN DETAY

7 saat önce

EŞİ VE ARKADAŞLARI EVİN ÖNÜNE ÇİÇEK BIRAKMAK İSTEDİHaber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN -Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL DHAKaraköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisine kargoyla paket geldi.

BEYOĞLU'NDA ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYINA GELEN KARGODA DİKKAT ÇEKEN DETAY, System.String[]

EŞİ VE ARKADAŞLARI EVİN ÖNÜNE ÇİÇEK BIRAKMAK İSTEDİ

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN -Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL DHA

Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisine kargoyla paket geldi. Paketin üzerinde Nihad Sarmini'nin adının yazıldığı görüldü. Sarmini'nin Le Mesurier'in ölümüyle ilgili sosyal medyada üzüntüsünü ifade ettiği paylaşımlar yaptığı görüldü.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Le Mesurier'in Karaköy'de evinin bulunduğu sokakta sessizlik hakim. Sabah saatlerinde  Le Mesurier'in ofisine kargoyla paket geldi.

Kargo paketinin üzerinde Nihad Sarmini isminin yer aldığı görüldü. Sarmini'nin sosyal medya hesabından eski istihbarat görevlisinin ölümü sonrasında paylaşımlar yaptığı görülürken "Bu sabah büyük bir şok oldu. James Le Mesurier bize her toplantıda "daha fazla hayat kurtarmak için ne yapabiliriz! derdi. Huzur içinde yatsın" ifadelerini paylaştı. Sarmini'nin sosyal medya bilgilerinde Suriye İdlib'li olduğu görülüyor. Kargo çalışanı kapının mühürlü olması nedeniyle paketi geri götürdü.

EŞİ EVİN ÖNÜNE ÇİÇEK BIRAKMAK İSTEDİ

Le Mesurier'in eşi Hedving Christina'nın arkadaşları gün içinde evin bulunduğu sokağa geldi. Hayatını kaybeden eski İngiliz istihbarat görevlisinin eşinin de evin önüne çiçek bırakmak istediğini belirten kadınlar basın mensuplarını görünce uzaklaştı

Görüntü Dökümü

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-Evin bulunduğu sokaktan görüntüler

-Evin dışarıdan görüntüleri

-Çiçek bırakmak için gelenlerin uzaklaşma görüntüleri

-Kargo paketi getiren görevlinin görüntüleri

-Kargo paketinde yazan isim bilgileri

-Çiçek bırakmaya gelenler

-Detay görüntüler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:07 Kaynak: DHA
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