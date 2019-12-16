Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan... - Son Dakika

Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan...

6 saat önce

Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan adlı tıp raporunda ölümün, 'Göğüs ve yüzde bulunan kemik kırığı ve büyük damar hasarına bağlı iç kanamadan olduğu' belirtildi.

Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan..., System.String[]

Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan adlı tıp raporunda ölümün, 'Göğüs ve yüzde bulunan kemik kırığı ve büyük damar hasarına bağlı iç kanamadan olduğu' belirtildi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
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