Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan... - Son Dakika

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Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan...
6 saat önce
Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan adlı tıp raporunda ölümün, 'Göğüs ve yüzde bulunan kemik kırığı ve büyük damar hasarına bağlı iç kanamadan olduğu' belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan adlı tıp raporunda ölümün, 'Göğüs ve yüzde bulunan kemik kırığı ve büyük damar hasarına bağlı iç kanamadan olduğu' belirtildi. - İSTANBUL
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