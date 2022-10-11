Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışması davasında 4 sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışması davasında 4 sanığa müebbet hapis cezası

11.10.2022 18:41

Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışması davasında 4 sanığa müebbet hapis cezasıİSTANBUL Beyoğlu'nda iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle yaşanan tartışmada 19 yaşındaki gencin ölümü, 21 yaşındaki gencin ise yaralanmasına ilişkin 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışması davasında 4 sanığa müebbet hapis cezası

İSTANBUL Beyoğlu'nda iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle yaşanan tartışmada 19 yaşındaki gencin ölümü, 21 yaşındaki gencin ise yaralanmasına ilişkin 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 4 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Beyoğlu'nda 24 Ağustos 2021'de iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle çıkan tartışmada, 19 yaşındaki Halil Talha Ertuğrul'un öldürülmesi, 21 yaşındaki Süleyman Zafer Köker'in ise yaralanmasına ilişkin 5 sanığın yargılandığı davadan karar çıktı. İstanbul 21.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 1 tutuksuz sanık ile tutuklu sanıklar Baran Demir ve Ferhat Ekin, sanık avukatlarıyla hazır bulundu. Duruşmaya 2 tutuklu sanık ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada esasa ilişkin savunmalarını yapan sanıklar, pişman olduklarını söyleyerek beraatlarını talep etti. Avukat savunmalarının ardından son sözleri sorulan sanıklar, bir diyeceklerinin olmadıklarını ifade etti.

4 sanığa müebbet hapis cezası

Savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, maktul Ertuğrul'un ölümünde 'tasarlama' unsurunun olmadığını belirterek sanıklar Baran Demir, Ferhat Ekin, Ümeyir Ermiş ve Yavuz Ermiş'i 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Yavuz Ermiş'e, müşteki Süleyman Zafer Köker'e karşı işlediği 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık Abdülmenaf Demir'i ise 'suçluyu kayırma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, sanıklar Demir ve Ekin'in 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 2'şer yıl 8'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken, sanıkların üzerlerine atılı diğer suçlardan beraatına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Baran Demir, Ferhat Ekin, Ümeyir Ermiş, Yavuz Ermiş'in, 'tasarlayarak öldürme', 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Abdülmenaf Demir'in ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışması davasında 4 sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda ölümle biten 'laf atma' tartışması davasında 4 sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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