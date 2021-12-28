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Beyoğlu'nda "omuz atma" kavgasında Amerikalı turiste bıçaklı saldırı kamerada - Son Dakika

Beyoğlu'nda "omuz atma" kavgasında Amerikalı turiste bıçaklı saldırı kamerada

28.12.2021 20:50

Beyoğlu'nda Amerikalı turist arkadaşıyla sokakta yürüdüğü esnada çıkan "omuz atma" kavgasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Beyoğlu'nda Amerikalı turist arkadaşıyla sokakta yürüdüğü esnada çıkan "omuz atma" kavgasında bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı anları kameralara yansırken, baldırından yaralanan turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin yakaladığı 4 saldırgandan bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 05.50 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 gün önce İstanbul'a gelen Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, arkadaşıyla birlikte sokakta yürürken karşı yönden gelen gruptan bir kişi kendisine omuz attı. Ray, uzaklaşmak istediği esnada grup üyeleri tekme ve yumruk atarak ona saldırdı. Saldırı esnasında grubun içindeki bir kişi Amerikalı turisti baldırından bıçakladı. Olayın ardından saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken, Leonard Samuel Ray ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ray, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından saldırganların bir süre yaya olarak kaçtığını, daha sonra ise bir taksiye bindiğini tespit etti. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 5 şüpheliden Ferhat K., E.A., M.K.O. ve T.D. evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Y.'nin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 3'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirilen Ferhat K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AMERİKALI TURİSTE BIÇAKLI SALDIRI ANI KAMERADA

Amerikalı turiste bıçaklı saldırı ve şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, turist ile arkadaşının sokakta yürüyor, bu sırada karşıdan gelen 5 kişilik gruptaki bir kişi omuz atıyor. Turist, uzaklaşmak isterken gruptakiler tekme ve yumruklarla saldırıyor. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliler daha sonra bir taksi durdurmalarına rağmen binmeyerek ara sokağa dağılıyor. Bir başka taksiye binen şüpheli, taksiden indikten sonra dans eder gibi hareket yapıyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında Amerikalı turiste bıçaklı saldırı kamerada
Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında Amerikalı turiste bıçaklı saldırı kamerada
Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında Amerikalı turiste bıçaklı saldırı kamerada
Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında Amerikalı turiste bıçaklı saldırı kamerada
Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında Amerikalı turiste bıçaklı saldırı kamerada
Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında Amerikalı turiste bıçaklı saldırı kamerada
Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında Amerikalı turiste bıçaklı saldırı kamerada
Beyoğlu'nda omuz atma kavgasında Amerikalı turiste bıçaklı saldırı kamerada

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İstanbul, Saldırı, Beyoğlu, turist, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 'omuz atma' kavgasında Amerikalı turiste bıçaklı saldırı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda "omuz atma" kavgasında Amerikalı turiste bıçaklı saldırı kamerada - Son Dakika
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